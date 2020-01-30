В Республиканском лицее-интернате заболели 34 учащихся

Вчера, 29 января, 34 учащихся Республиканского лицея-интерната обратились за медицинской помощью с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

В Управление Роспотребнадзора по Якутии поступила информация о случаях кишечной инфекции среди учащихся Республиканского лицея-интерната. Незамедлительно было начато расследование с целью установления причин, условий заболевания и организации проведения противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что за помощью обратились 34 ребенка и у всех наблюдается легкая клиническая картина, но госпитализированных нет. У большинства самочувствие оценивают как «удовлетворительное».

«У заболевших произведен забор биологического материала для бактериологического и ПЦР исследования. В пищеблоке лицея отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала. За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение», — передает Роспотребнадзор.

Ситуация находится на контроле управления, эпидемиологическое расследование с надлежащими мероприятиями продолжается.