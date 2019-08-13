В Республиканской библиотеке для слепых новый руководитель

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов представил коллективу Республиканской библиотеки для слепых нового руководителя. Директором учреждения назначена Айталина Никитина.

Как отметил Юрий Куприянов, представление нового директора, скорее формальная процедура, поскольку Айталину Никитину в учреждении знают очень хорошо. Здесь она начинала работу как библиотекарь-реабилитолог еще в 2017 г.

«Я желаю вам продолжать ту нужную и важную работу, которую вы ведете. Ведь ваш труд имеет свою специфику, свои сложности. Таких библиотек в республике больше нет, сегодня вы работаете для читателей со всей республики. Айталина Семеновна человек для вас не новый, в вашей сфере, вместе с вами работает давно, поэтому желаю только успехов», — отметил Юрий Куприянов.

Помимо представления министр осмотрел имеющийся фонд книг со шрифтом Брайля, аудио книг на различных носителях, ознакомился с работой библиотеки, читального зала, типографии, печатающей книги со шрифтом Брайля, звукозаписывающей студии, где регулярно проходит запись книг на якутском языке с участием артистов якутских театров. При этом Юрий Куприянов выразил готовность поучаствовать в записи любого литературного произведения о Великой Отечественной войне.

«В этом году 100-летие со дня рождения якутского писателя Егора Сметанина — автора повести «Егор Чээрин», а в следующем году вся страна отмечает 75-летие Победы. Думаю, это был бы интересный проект по записи произведений о войне на нашем родном якутском языке. С радостью приму участие», — сказал министр.

Айталина Семеновна Никитина окончила Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Арктический государственный институт искусств и культуры». Работала ведущим библиографом в ФГБУН «Якутский научный центр», Центральная научная библиотека (2008-2017), библиотекарем-реабилитологом в отделе обслуживания ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» («РБС») в 2017 г, библиотекарем в тифлоинформационном-издательском отделе ГКУ РС(Я) «РБС», главным библиотекарем инновационно-методического сектора ГКУ РС(Я) «РБС» (2017-2018), заведующей методико-библиографического отдела ГКУ РС(Я) «РБС» (2018-2019). С 3 июля 2019 г. исполняла обязанности директора ГКУ РС(Я) «РБС». Назначена директором ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» с 5 августа 2019 г.