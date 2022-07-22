В реку Вилюй запустили мальков чира

20 июля 2022 года прошло очередное зарыбление реки Вилюй Чернышевским рыбзаводом совместно с ПАО АК «АЛРОСА». Работы, начатые несколько лет назад сотрудниками рыбзавода, по отработке технологии сбора, инкубирования икры и подращивания личинки чира принесли свои результаты. В реку Вилюй на косе «Соколиная» был проведен выпуск 69500 штук мальков чира навеской 0,5 гр.

Теперь необходимо отработать весь технологический процесс и расширить производственные мощности, что позволит увеличить объемы выпуска в рыбохозяйственные водоемы этого ценного вида рыб.

Для расширения географии зарыбления отрабатывается механизм по доставке малька на большие расстояния. Для этих целей рыбзаводом была приобретена живорыбная емкость. 20 июля впервые емкость была апробирована на перевозке малька чира с Чернышевского рыбзавода до косы «Соколиная» реки Вилюй. Пятичасовой путь малек выдержал удовлетворительно и выпуск прошел успешно.

Выпуск подрощенной молоди в близлежащие рыбохозяйственные водоемы позволит повысить эффективность проводимых мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.