24.05.2022
20:58
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Якутия
В реке Амга растет уровень воды
Как сообщает телеграм-канал МР Амгинский улус (район), продолжается рост уровня воды на реке Амга, который на 20 часов 24 мая 2022 г. составляет 832 см, подъем за 12 часов +9 см. Ожидается дальнейший рост уровня воды.
Призываем соблюдать меры безопасности на водных объектах, покинуть места охоты и рыбалки с затопляемых зон и островов! Берегите себя, своих близких! КЧС и ОПБ МР»Амгинский улус (район)»
Фото: Анна Захарова
Источник: тгк МР Амгинский улус (район)
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