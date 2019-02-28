В реках Якутии изучат арктического омуля

О необходимости проведения дополнительных научных исследований основных рек, на которых добывается арктический омуль, говорили сегодня на заседании Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Республики Саха (Якутия), под руководством заместителя председателя правительства РС (Я) Дениса Белозерова. Поставлена задача по проведению дополнительных научных исследований, направленных на увеличение объёмов добычи арктического омуля.

Участники мероприятия обсудили вопросы установления объёмов добычи (вылова) омуля арктического по видам рыболовства и бассейнам рек на 2019 год, организации любительского и спортивного рыболовства, распределения объёмов добычи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с которыми заключены договора о предоставлении рыбопромыслового участка на текущий год, а также для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

На данный момент общий объём добычи арктического омуля на реках Лена, Индигирка, Оленек, Колыма, Яна, Омолой и Анабар составляет 1 174 тонн.

Комиссия детально рассмотрела и приняла решения по заявкам пользователей. Как отметили участники заседания, для сохранения популяции и сохранения объёмов добычи анадромных видов рыб необходимо усилить научно-исследовательскую работу.

«Важно дальнейшее изучение основных рек, на которых производится промышленный объём добычи арктического омуля, чтобы полностью обеспечить необходимую квоту, исходя из заявок, поданных рыболовецкими хозяйствами. Сегодня решением комиссии практически все заявки удовлетворены. Тем не менее, по отдельным хозяйствам ставим определённую задачу – больше рыбачить на русле реки, а не на дельте. К примеру, артель рыбоколхоз «Арктика» – это основное предприятие в Булунском районе, можно сказать, поселкообразующее. Практически все население посёлка занято рыбохозяйственной деятельностью. Поэтому, чтобы сохранить популяцию, мы ставим вопрос о промышленном вылове именно на русле реки. В этом плане нужно пересмотреть заявку хозяйства. Научные исследования позволят увеличить квоты, и соответственно, уровень дохода населения», – подытожил зампред, председатель комиссии Денис Белозеров.