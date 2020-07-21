В Речном порту сделали искусственные неровности против ночных гонщиков

На территории Новопортовского кольца в Речпорту обустроили искусственные неровности – «лежачих полицейских». Работы проведены силами АО «Якутдорстрой».

Напомним, жители близлежащих улиц неоднократно жаловались на ночных «дрифтеров», люди страдали не только от постоянного визга машин и громкой музыки, но и сталкивались с материальным ущербом, нанесёнными неизвестными лицами. Руководство Речного порта, в собственности которой эта территория, никаких мер против нарушителей покоя граждан не принимало.

В начале июля на выездном совещании ныне исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ поручил оборудовать территорию Речпорта искусственными неровностями для предотвращения ночных гонок. По рекомендации представителей ГИБДД, «лежачих полицейских» должны были установить по ширине улицы, по стандарту высота неровности должна быть не более 7 см. Как отметил на совещании врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Михаил ФИЛИППОВ, после установки неровностей полицейские будут контролировать эффективность мероприятия.