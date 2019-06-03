Сегодня, 3 июня в челюстно-лицевом отделении Республиканской больницы №2 – Центре экстренной медицинской помощи отменены запланированные операции из-за отсутствия антибиотиков и препаратов для анестезии, сообщает Sakhaday
Сегодня после обеда лечебное учреждение ждет поступления необходимых медикаментов для наркоза
В РБ№2 изданию сообщили, что больница работает с большой перегрузкой, из-за чего и возник перерасход препаратов.
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Сегодня, 3 июня в челюстно-лицевом отделении Республиканской больницы №2 – Центре экстренной медицинской помощи отменены запланированные операции из-за отсутствия антибиотиков и препаратов для анестезии, сообщает Sakhaday
В РБ№2 из-за отсутствия обезболивающих отложены операции — СМИ
Сегодня, 3 июня в челюстно-лицевом отделении Республиканской больницы №2 – Центре экстренной медицинской помощи отменены запланированные операции из-за отсутствия антибиотиков и препаратов для анестезии, сообщает Sakhaday
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