В РБ №3 новый номер контакт центра

Для улучшения оказания медицинской помощи населению с 1 октября 2021 года в ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» внедрен единый многоканальный номер контакт центра – 122. Теперь позвонить можно по короткому номеру. Ранее действующий номер не работает.

Так же напоминаем, что вызвать врача на дом можно через мобильное приложение «Медсеть», записаться к специалистам через терминалы в здании больницы, а также посредством портала Госуслуги.

Единый телефонный номер 122 вводится в всех регионах страны. Якутская городская больница №3 одна из первых внедрило новшество. Это позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию.