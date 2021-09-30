30.09.2021
15:41
264
Красота & Здоровье
В РБ №3 новый номер контакт центра
Для улучшения оказания медицинской помощи населению с 1 октября 2021 года в ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» внедрен единый многоканальный номер контакт центра – 122. Теперь позвонить можно по короткому номеру. Ранее действующий номер не работает.
Так же напоминаем, что вызвать врача на дом можно через мобильное приложение «Медсеть», записаться к специалистам через терминалы в здании больницы, а также посредством портала Госуслуги.
Единый телефонный номер 122 вводится в всех регионах страны. Якутская городская больница №3 одна из первых внедрило новшество. Это позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию.
Источник: Пресс-служба ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»
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