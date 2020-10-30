В РБ №2-ЦЭМП пришло 38 молодых специалистов

Сегодня, 30 октября, в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи состоялось посвящение молодых специалистов в профессию.

В этом году ряды флагмана здравоохранения Якутии пополнились 38 молодыми специалистами. Шесть врачей, 21 специалист среднего медицинского персонала и 11 человек в составе младшего будут трудиться в разных отделениях медучреждения.

С напутственной речью и поздравлениями в адрес молодых коллег выступили: Иван Сергеевич Иванов, главный врач РБ№2-ЦЭМП; Александра Григорьевна Золотарева, заместитель главного врача по медицинской части; Надежда Семеновна Петрова, заместитель по клинико-экспертной работе; Леонид Алексеевич Слепцов, заместитель главного врача по общим вопросам; Галина Ивановна Софронова, главная медицинская сестра Центра экстренной медицинской помощи.

Руководители центра экстренной медицинской помощи пожелали молодым коллегам не быть равнодушными к просьбам пациентов, посвятить свои знания и умения для лечения и ухода за больными, продолжать на протяжении всей своей деятельности совершенствовать профессиональные навыки.

Также коллег поздравили Александр Афанасьевич Яковлев, председатель профком и Александра Гаврильевна Семенова, председатель молодежного Совета РБ№2-ЦЭМП.

Мероприятие прошло в теплой атмосфере с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

В память об этом прекрасном событии молодым специалистам были вручены памятные подарки, среди которых серебряный медицинский значок.

