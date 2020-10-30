30.10.2020
15:56
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Красота & Здоровье

В РБ №2-ЦЭМП пришло 38 молодых специалистов

Сегодня, 30 октября, в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи состоялось посвящение молодых специалистов в профессию.

В этом году ряды флагмана здравоохранения Якутии пополнились 38 молодыми специалистами. Шесть врачей, 21 специалист среднего медицинского персонала и 11 человек в составе младшего будут трудиться в разных отделениях медучреждения. 

С напутственной речью и поздравлениями в адрес молодых коллег  выступили: Иван Сергеевич Иванов, главный врач РБ№2-ЦЭМП; Александра Григорьевна Золотарева, заместитель главного врача по медицинской части; Надежда Семеновна Петрова, заместитель  по клинико-экспертной работе; Леонид Алексеевич Слепцов, заместитель главного врача по общим вопросам; Галина Ивановна Софронова, главная медицинская сестра Центра экстренной медицинской помощи. 

Руководители центра экстренной медицинской помощи пожелали молодым коллегам не быть равнодушными к просьбам пациентов, посвятить свои знания и умения для лечения и ухода за больными, продолжать на протяжении всей своей деятельности совершенствовать профессиональные навыки. 

Также коллег  поздравили Александр Афанасьевич   Яковлев,  председатель профком и Александра Гаврильевна Семенова, председатель молодежного Совета РБ№2-ЦЭМП. 

Мероприятие прошло в теплой атмосфере  с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.  

В память об этом прекрасном событии молодым специалистам были вручены памятные подарки, среди которых серебряный медицинский значок.  

Фото: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП
Источник: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП
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