В РБ№2 за месяц поступило более 1800 пациентов

Ровно месяц назад, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 в РС(Я), снижением количества пациентов с коронавирусной инфекцией, Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи возобновила прием плановых больных.

Напомним, что с марта 2020 года , начала пандемии, Республиканская больница №2 не приостанавливала прием экстренных пациентов. Теперь же все отделения ведут прием плановых пациентов. За период с конца февраля текущего года по сегодняшний день, за медицинской помощью в центр экстренной медицинской помощи обратилось более трех тысяч пациентов. Из- них около двух тысяч человек обратилось именно за экстренной помощью, а на стационарное лечение госпитализировано более тысячи восемьсот пациентов.