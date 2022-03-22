22.03.2022
16:20
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Красота & Здоровье
В РБ№2 за месяц поступило более 1800 пациентов
Ровно месяц назад, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 в РС(Я), снижением количества пациентов с коронавирусной инфекцией, Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи возобновила прием плановых больных.
Напомним, что с марта 2020 года , начала пандемии, Республиканская больница №2 не приостанавливала прием экстренных пациентов. Теперь же все отделения ведут прием плановых пациентов. За период с конца февраля текущего года по сегодняшний день, за медицинской помощью в центр экстренной медицинской помощи обратилось более трех тысяч пациентов. Из- них около двух тысяч человек обратилось именно за экстренной помощью, а на стационарное лечение госпитализировано более тысячи восемьсот пациентов.
Источник: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП
#В РБ№2 за месяц поступило более 1800 пациентов#РБ№2-ЦЭМП#республика саха (якутия)#Республиканская больница №2-Центр экстренной медицинской помощи#Якутия#Якутск
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