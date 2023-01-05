05.01.2023
08:54
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Экология
В разгар якутских морозов руководитель подкармливает птиц и белок
Председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ в разгар якутских морозов подкармливает в городском парке белок и птиц. Об этом он сообщил в своем микроблоге в ВКонтакте.
— Дни мышиным шагом становятся длинее, но морозы еще стоят. В это время подкормка зверей и птиц очень важно.
Все больше людей занимающихся северной ходьбой, да и просто прогуливающихся на свежем воздухе.😊👍
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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