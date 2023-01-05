В разгар якутских морозов руководитель подкармливает птиц и белок

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГТЯРЕВ в разгар якутских морозов подкармливает в городском парке белок и птиц. Об этом он сообщил в своем микроблоге в ВКонтакте.

— Дни мышиным шагом становятся длинее, но морозы еще стоят. В это время подкормка зверей и птиц очень важно.

Все больше людей занимающихся северной ходьбой, да и просто прогуливающихся на свежем воздухе.😊👍