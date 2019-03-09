В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию

Проблема роста численности волков стоит остро в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, нанесения ущерба поголовью сельскохозяйственных животных в Республике.

Ситуация с волками на территории Усть-Майского района остается напряженной. Участились случаи угрозы жизни населению района, а также волками причиняется значительный ущерб сельскому и охотничьему хозяйству. Серыми хищниками уничтожается популяция диких копытных животных. Ситуация остается напряженной в оленеводческих стадах горной зоны Усть-Майского района.

На сегодняшний день Усть-Майской инспекцией ГЭН активно ведется работа по урегулированию численности волков. В Усть-Майском районе созданы бригады охотников-волчатников, проводятся практические учебные работы с охотниками-волчатниками по обмену опыта. По применению препарата Ремифон.

Однако, в связи с отсутствием материально-технической базой (ГСМ, снегоходами) для охотников-волчатников регулирование численности волков усложняется.

21 февраля в связи с поступившим сообщением жителя поселка Усть-Мая, где по автотрассе Усть-Мая-Амга в районе р. Мокуя вблизи районного центра п. Усть-Мая были замечены стая волков в количестве семи особей.

В связи с чем под руководством руководителя Усть-Майской инспекции ГЭН Сметанина Н.Н. был организован выезд госинспекторов ДБР и ООПТ Атласова С.И. и Атласова И.И. , которые также состоят в бригаде охотников-волчатников, согласно распоряжения руководителя инспекции по указанному маршруту в район р. Мокуя.

Мероприятия по урегулированию численности волка проводились инспекторами с 21 по 24 февраля пешим ходом по следам стаи волков. Стая волков в количестве семи особей была настигнута на четвертые сутки госинспекторами.

В результате проведенных оперативных мероприятий на угодьях общего пользования Усть-Майского района добыто ружейным способом волк-самка.

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