В распределительном пункте Якутска усилили контроль после несчастного случая

В распределительном пункте в Кангалассах усилили меры контроля после несчастного случая: в ночь на воскресенье насмерть разбился мужчина 1983 года рождения, призванный по частичной мобилизации. На каждом этаже будет дежурить полиция. На данный момент идет расследование. Об этом корреспонденту ЯСИА сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин. Стало известно, что трое земляков прибыли в пункт ночью. По дороге они употребляли спиртные напитки. При приёме их проверили, отобрали алкоголь и разместили на отдых в спальных помещениях. В поисках дополнительной выпивки ночью призывники открыли в туалете форточку и попытались спустить своего товарища по покрывалам вниз.

«Произошло грубейшее нарушение мер безопасности. Ситуация вопиющая. Мы признаем свою вину по контролю за личным составом. Сейчас усилили меры контроля. На каждом этаже будут размещаться посты полиции, дежурство будет постоянным. Будут закрыты все окна. Со всем личным составом, который обеспечивает жизнедеятельность сборного пункта, проведен инструктаж. Также с медиками проверяем всех прибывших граждан на состояние алкогольного опьянения. Я хочу призвать граждан перед прибытием на сборный пункт соблюдать обыкновенные нормы человеческого приличия», — прокомментировал для ЯСИА Александр Авдонин. Военком призвал глав муниципальных образований инспектировать граждан, которые призываются для военной службы по мобилизации. «По факту несчастного случая проводится расследование. Работают органы прокуратуры и следственный комитет. Уголовное дело будет возбуждено. Виновные понесут наказание», — подчеркнул военком.

Источник: ysia.ru