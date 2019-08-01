В рамках всероссийской диспансеризации в Якутии проходит акция #ЗдравОсмотр

В рамках всероссийской диспансеризации с 1 по 15 августа в Якутии проходит акция #ЗдравОсмотр. Специальная акция по мобильной диспансеризации проходит в указанный период во всех городах и районах республики, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)

Только в эти дни на главных площадях Якутска – Комсомольской, Ленина, Орджоникидзе, Победы, а также в торговых центрах «Айгуль», «Проспект», «Туймаада», «Оптимистпроф», на Крестьянском рынке «Сайсары» располагаются передвижные медпункты, в которых врачи и медработники проводят бесплатный профилактический медосмотр каждому желающему.

При себе можно иметь только паспорт. В рабочие дни мобильные медицинские пункты работают с 14.00 до 20.00 часов, в выходные – с 12.00 до 18.00.

Для вылетающих, встречающих, провожающих развернут специальный медпункт в аэропорту города Якутска.

Во всех городах и районах республики – от Нерюнгри до Анабара, от Усть-Майи до Мирного – мобильные медицинские бригады развернутся в местах массового посещения – на площадях, в торговых центрах, на рынках.

Публикуйте свои фотографии об участии в акции #ЗдравОсмотр в социальной сети «Инстаграм» и передавайте эстафету здоровья своим друзьям, родным и подписчикам!

#ЗдравОсмотр – лучший вклад в лучшее будущее: не проходите мимо, задумайтесь о своем здоровье здесь и сейчас!

Диспансеризацию – также абсолютно бесплатно — можно пройти по принципу «Доктор час»:

во всех поликлиниках города Якутска и пригородов;

во всех Центральных районных больницах улусов и городов;

в участковых больницах;

во врачебных амбулаториях;

в фельдшерско-акушерских пунктах;

в частных клиниках (если гражданин прикреплен).

Режим медосмотров:

Ежедневно с 8.30 до 20.00 часов. В субботу с 8.30 до 18.00 часов. При себе иметь: паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС (при постоянном прикреплении к учреждению не обязательно).