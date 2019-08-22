В рамках ВЭФ состоятся Дни якутского кино

В рамках культурных мероприятий Восточного Экономического Форума в г. Владивосток с 4 по 6 сентября 2019 г. состоится фестиваль «Дни якутского кино», организованный по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия).

Ежедневно в кинотеатре «Уссури» (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 31) будут проходить показы художественных фильмов единственного крупного кинопроизводителя Дальнего Востока – кинокомпании «САХАФИЛЬМ». Сегодня Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров в России по производству отечественного кино. Ежегодно в республике снимается порядка 10 кинокартин всех жанров. Успех якутского кинематографа в стране и за ее пределами по праву называют «феноменом якутского кино» и «якутским кинобумом».

4 сентября – Церемония открытия фестиваля «Дни якутского кино», показ фильма «Надо мною солнце не садится»/«Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт» (6+). Режиссер Любовь Борисова. Начало в 19.00.

5 сентября — «Детство, которое мы не знали…»/«Сааскы кэм» (6+). Режиссер Алексей Романов. Начало в 19.00.

6 сентября – фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля «Царь — птица»/«Тойон кыыл» (12+). Режиссер Эдуард Новиков. Начало в 18.00.

6 сентября – «Проклятый Хомус»/«Кулук хомус» (16+). Режиссер Петр Хики. Начало в 20.00.

В программу фестиваля «Дни якутского кино» отобраны лучшие ленты, завоевавшие российские и международные награды. Среди них один из самых титулованных фильмов Якутии «Царь — птица»/«Тойон кыыл». Фильм являетсяпобедителем 40-го Московского международного кинофестиваля, обладателем приза Международной федерации кинокритиков FIPRESCI, приза «За Высокую художественность» XXXXII Монреальского международного кинофестиваля, Главного приза Международного кинофестиваля азиатских фильмов Asian World Film Festival (AWFF) в Лос-Анджелесе, приза «Лучшая драма» на XIX фестивале ImagineNATIVE в Торонто, номинации APSA/UNESCO на премию «За культурное разнообразие» в Брисбене (Австралия) и др.

Также состоится показ фильма «Надо мною солнце не садится»/ «Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт»,получившего приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля и др; фильма «Детство, которое мы не знали…»/«Сааскы кэм», обладателя гран-при XV юбилейного фестиваля кино и театра «Амурская осень»; фильма «Проклятый Хомус»/«Кулук хомус», обладателя главного приза «Цветы таежной надежды» VII Международного фестиваля «Дух огня».

Фильмы будут идти на якутском языке с субтитрами на русском языке. После показов состоятся творческие встречи с создателями фильмов, в том числе с продюсером кинокомпании «САХАФИЛЬМ» Сарданой Саввиной, председателем Союза кинематографистов Якутии, художественным руководителем Алексеем Романовым, режиссером Любовью Борисовой.

Также в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» 5 сентября в 21.30 состоится показ фильма «Надо мною солнце не садится»/«Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт» на площадке кинопавильона «Кино под открытым небом» Министерства культуры РФ.