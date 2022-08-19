В рамках ВЭФ состоится международный турнир по мас-рестлингу

5-8 сентября во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума состоится Международный турнир по мас-рестлингу на Кубок угледобывающей компании «Колмар». «Для дальнейшей популяризации мас-рестлинга принято решение создать в Якутии Международный центр мас-рестлинга. Уверен, что при проведении совместной планомерной работы с Олимпийскими комитетами других государств, Международным олимпийским комитетом и с нашими федеральными коллегами, якутский национальный вид спорта вполне может стать олимпийским», — отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев. По предварительным данным, заявки на участие в Международном турнире по мас-рестлингу направили спортсмены из Анголы, Армении, Венгрии, Гаити, Египта, Индии, Казахстана, Колумбии, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Словакии, Туркменистана и Узбекистана. «Данный международный турнир по мас-рестлингу проводится в четвертый раз. Поединки пройдут в двух весовых категориях среди мужчин и в одной среди женщин. В составе сборной команды России выступят Валерий Никаноров (до 75 кг) из Якутии, Егор Дегтярев (до 90 кг) из Московской области и Екатерина Фрыгина (до 65 кг) из Тверской области. Турнир состоится в павильоне Республики Саха (Якутия)», — сообщил главный судья соревнований Арнольд Мохов. Также в рамках ВЭФ будет проведено якутское национальное многоборье «Тихоокеанский рубеж» по шести видам спорта – мас-рестлинг, тутум эргиир (якутская вертушка), якутские прыжки, тургэн тарбахтар (якутская веревочка), ойбонтон уулааhын (водопой с проруби) и пробежка с мешками, наполненными песком (вес 100 кг). Помимо этого, во Владивостоке состоятся «Игры ГТО», основанные на нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В данных соревнованиях примут участие сильнейшие атлеты Якутии Рустам Мубараков, Николай Филиппов, Александра Барашкова и Валерия Варламова.