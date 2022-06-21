В рамках смены «Медиа-лето» школьники посетили ЯГД

20 июня отряд «Автобус радости» городской смены «Медиа-лето» встретился с первым заместителем председателя Якутской городской Думы Евдокией Евсиковой.

На встрече школьники ознакомились с деятельностью Якутской городской Думы, с историей ее становления и развития.

Помимо этого, участники отряда «Автобус радости» городской смены «Медиа-лето» воочию увидели залы, в которых проходят заседания с участием депутатов, а также смогли напрямую задать все интересующие вопросы.

Школьники были очень удивлены, узнав о том, что депутаты работают на общественных началах и не получают за свой труд заработную плату.

«Депутат — это не профессия. Это призвание и образ жизни, связанный с общественной работой, — отметила Евдокия Евсикова. И добавила: — Работа в Якутской городской Думе, конечно же, очень непростая. Потому что, понимая, что от тебя очень многое зависит, ты всегда должен быть в форме и не позволять себе расслабиться».

Справка: городская смена «Медиа-лето» организована Управлением образования и Детским (подростковым) центром Якутска. В рамках смены школьники обучаются профессиональным навыкам сферы медиа: ораторскому искусству, актерскому мастерству, фотографированию, видеосъемок, работы в кадре, мастерства интервью и другим.