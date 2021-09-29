В рамках Северного Форума состоялась сессия парламента Якутии

В рамках III Международного Форума «Северный форум по устойчивому развитию» 28 сентября в городе Якутске прошла парламентская сессия «Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии».

В работе парламентской сессии приняли участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители Организации Объединенных Наций (ООН) и Арктического Совета, представители научных учреждений, представители органов местного самоуправления и эксперты.

Председатель Ил Тумэна Алексей Еремеев подчеркнул, что целью второй парламентской сессии является расширение диалога законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, членов международной организации «Северный Форум», арктических субъектов, циркумполярных регионов мира в интересах правовой основы устойчивого развития Севера и Арктики, совершенствования национального и регионального арктического законодательства.

Спикер парламента Якутии отметил, что вторым ясным признаком глобального потепления сегодня становится таяние многолетней, так называемой вечной, мерзлоты: на значительной части криолитозоны России, занимающей более 60% территории страны, отчетливо выражена тенденция к повышению температуры верхних слоев мерзлых пород, связанная с потеплением атмосферы.

Деградация мерзлоты представляет большую опасность для расположенных в районах Крайнего Севера сооружений – дорог, нефте- и газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и других объектов.