В рамках программы ЕР реализуется программа капремонта школ

В программу капитального ремонта в республике вошли 58 школ в 25 муниципальных образованиях и округах. Особое внимание было уделено ремонту аварийных зданий. В этом году усилен контроль со стороны партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», правительства Республики Саха (Якутия) и родительской общественности.

За каждой школой, в которой проводится капитальный ремонт, закреплены кураторы среди них народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Строительная готовность по школам, которые должны быть сданы в этом году, составляет 98%. В целом подрядчики с работой справились.

Глава МР «Нюрбинский район», секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» А.М.Иннокентьев:

-В рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального партийного проекта «Новая школа» в Нюрбинском районе завершился капитальный ремонт трех школ: НСОШ №1 им. Ст. Васильева (ныне Нюрбинской многопрофильной гимназии им. Ст.Васильева), НСОШ № 2 им. М.Егорова и Кировской школы им. Д.Николаева. На капитальный ремонт и оснащение 3 школ Нюрбинского района было предусмотрено всего 141,1 млн. руб., в т.ч. на капитальный ремонт — 119,9 млн. руб., на оснащение оборудованием — 21,2 млн. руб.

Самый большой объем работ был выполнен в НСОШ №1 — на сумму 81 млн. руб., это фактически полное обновление здания школы. В связи с большим объемом работ, на капремонт НСОШ №1 за счет районного бюджета были дополнительно выделены средства. Помимо ремонта, закуплено новое оборудование на общую сумму более 10 млн. руб.

Ход капитального ремонта школ держался под постоянным контролем со стороны руководства республики, района и общественности. Первый заместитель председателя правительства РС (Я), заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Бердников этим летом дважды приезжал для инспекции хода работ. Глава РС (/Я) Айсен Николаев во время рабочего визита в Нюрбу 30 августа также посетил Нюрбинскую многопрофильную гимназию им. Ст.Васильева и проинспектировал качество ремонтных работ и остался весьма доволен. Я высоко оцениваю ремонт школ и реализацию партийного проекта «Новая школа»

В селе Белькачи Усть-Майского района идёт капитальный ремонт основной общеобразовательной школы в рамках Федеральной программы по модернизации школьной системы образования. На ремонт школы выделено всего 46, 8 млн рублей, освоение в 2022 году должно составить 30 млн., в 2023 году 16, 8 млн. рублей. В 2022 году планируется приобретение учебно-лабораторного и спортивного оборудования на 6,7 млн. рублей.

В настоящее время Подрядчиком ООО «Тамара» ведутся ремонтные работы согласно графика. Завершены демонтажные работы цокольного перекрытия полов, стен и потолков, сейчас ведутся отделочные работы по облицовке стен и потолков гипсокартонном, ведутся работы по ремонту цокольного перекрытия. В июне планируется завоз основных строительных материалов водным транспортом.

Первый этап ремонта планируется завершить до 20 августа 2022 года. Подрядчик должен отремонтировать цокольное перекрытие (с утепление), заменить полы, стены, окна, двери, кровлю и отопление. За соблюдением графика ремонта контролирует руководство Администрации Усть-Майского района, Министерство образования и науки РС(Я), Прокуратура Усть-Майского района.

Завершился первый этап модернизации Белькачинской школы

На днях состоялась рабочая поездка главы района Александра Антипина в села Белькачи и Усть-Миль. Главная цель данной поездки — проверка подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, а также комиссионная проверка выполнения первого этапа модернизации Белькачинской школы.

Напоминаем, что в 2021 году в рамках федеральной программы по модернизации школьной системы образования Белькачинская основная школа Усть-Майского района прошла конкурсный отбор по модернизации, в рамках которой на капитальный ремонт из федерального бюджета были выделены финансовые средства в размере 46 млн 800 тысяч рублей, а также на обновление технологического, спортивного, компьютерного школьного оборудования ещё 7 млн рублей.

В рамках данной федеральной программы модернизации школьных систем образования на 2022-2026 годы с текущего года в Республике Саха (Якутия), в том числе в Хангаласском улусе, была начата работа по капитальному ремонту школ за счет средств федерального бюджета. На 2022 год из 5 заявленных школ района — Октемский НОЦ, 2-Жемконская, Булгунняхтахская, Ойская и Тит-Аринская СОШ — конкурсный отбор прошли все пять общеобразовательных организаций на сумму 207 млн рублей.

Федеральные средства можно направить на 14 видов капитальных работ, например ремонт крыши, системы канализации и водоснабжения, а также внутреннюю модернизацию. Учителя, родители школьников совместно с депутатами смогли проследить за тем, чтобы в обновленных помещениях была создана новая образовательная среда: школы оснащены новой мебелью, территории благоустроены, профильные классы оснащены современным оборудованием и обновлены медицинские кабинеты.

Одним из ярких примеров реализации нацпроекта на деле является Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева, где муниципальный контракт заключен на 2022-2023 годы. Была определена подрядная организация – ООО «Капитал М». Работы были начаты 18 апреля 2022 года и завершены 15 августа 2023 года (первый этап – 15 августа 2022 года, второй – 15 августа 2023 года).

Стоить отметить, что здание школы 1979 года постройки – дощатые полы в кабинетах, стены, потолки и окна стояли с тех лет. Ежегодно проводился только косметический ремонт (покраска). Сегодня, во всех кабинетах демонтированы полы и сделаны новые (покрытие из линолеума). Внутренние работы: сплошное выравнивание стен и потолков (штукатурка, шпаклевка, покраска). На втором и третьем этажах заменены старые окна на современные ПВХ в количестве 83 штук. Смонтировано 7 противопожарных дверей.

В 2022 году монтаж фасада завершено на 60% от общей площади. В частности, завершено устройство теплоизоляционного слоя на 100% от запланированного в этом году объема работ, монтаж вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами выполнен на 75%, монтаж светильников – на 80%, монтаж покрытия полов крыльца здания керамической плиткой – на 50%.

В следующем году планируется завершить устройство теплоизоляционного слоя и вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами.

Ученическая мебель поступила для медицинского класса, холла, кабинетов Центра «Точка роста» и цифровой образовательной среды, секции стульев для актового зала. Заменены на новое интерактивное и учебное оборудование, дидактические комплексы для кабинета психолога, микроскопы и цифровую лабораторию по физиологии для кабинета биологии.

На 2022-2023 годы на модернизацию Ойской СОШ планируется освоить 46,5 млн рублей, из них 39,9 миллионов рублей на капитальный ремонт и 6,5 миллионов на оснащение.

Подобный контракт на два года заключен в Октемском НОЦ. Всего на проведение всех видов работ предусмотрено 83 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт — 72,8 миллионов рублей, оснащение — 10,2 млн рублей.

Запланированные работы были завершены в Тит-Аринской СОШ им. Г.В. Ксенофонтова на сумму 29,2 млн рублей, из них на оснащение — 5,6 миллионов, Булгунняхтахской СОШ им. С.П. Ефремова — 26,3 млн рублей, оснащение — 5,2 миллионов. В преддверии 125-летнего юбилея полномасштабный капремонт здания был проведен и в 2-Жемконской СОШ на сумму 37,6 млн рублей, из них на оснащение — 7,3 миллионов.

Между тем, для участия в национальном проекте в следующем году, сегодня проводится подготовка проектно-сметной документации 5 образовательных учреждений: Техтюрской, Бестяхской, 2-Мальжагарской, 1-Жемконской и Покровской СОШ №4. Далее, в 2024-2026 годах стоит задача внести в проект еще 12 учреждений района. Тем самым, к окончанию реализации проекта планируется охватить 100% объектов образования, нуждающихся в капитальном ремонте.

В 2022 году для реализации мероприятий национального проекта Республика Саха (Якутия) получила из федерального центра 2 млрд. 842 млн рублей субсидий. В федеральный список вошли заявки от 58 объектов образования. Всё это стало итогом совместной и сплоченной работы команд школ, управлений образования, руководства районов и республики.

Беспрецедентную по масштабу программу капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», инициировала политическая партия «Единая Россия». Ее реализацией в рамках государственной программы «Развитие образования» занимается Минпросвещения России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации. Итогом обширной программы станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты.

Помимо этого, в Хангаласском улусе из средств местных бюджетов был завершен капитальный ремонт учреждений образования на сумму 9,4 млн рублей. В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования были отремонтированы кровля, теплотрасса, покрытия потолков и полов, помещения мастерской.

Также в учреждениях были обеспечены противопожарная и антитеррористическая безопасность на 6 миллионов и 2,7 млн рублей, соответственно.

«Обновленные стены школ мотивируют учеников и учителей на новые достижения, а также создают равные возможности для участия в мероприятиях различного уровня», — уверенно говорят хангаласские педагоги и благодарят за проделанную работу.

Так же состоялась рабочая поездка Главы МО «Момский район» Д.В. Аммосова в село Сасыр Момского района. В цели данной поездки была включена также проверка готовности муниципальных образовательных организаций с. Сасыр, а также прием объекта завершившегося капитального ремонта по федеральной программе модернизации школьных систем образования – здания МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ им. Н.С. Тарабукина».

В 2021 году в рамках данной федеральной программы, Улахан-Чистайская средняя школа прошла конкурсный отбор по модернизации, в рамках которого муниципальному образованию «Момский район» из федерального бюджета было выделено 6 млн 600 тысяч рублей на капитальный ремонт здания, а также 3 млн 300 тысяч рублей на обновления школьного оснащения (мебель, техника и т.д.).