18.07.2022
18:22
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Образование

В Рамках проекта «Музыка для всех» в ИРОиПК прошли проблемные курсы

В чем значение раннего приобщения к культуре и искусству детей и подростков? Человеку, вступающему в мир креативной экономики, во взрослую жизнь, как воздух нужны умение выражать свои творческие намерения, воображение, чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, толерантность — те качества, которые необходимо воспитывать в раннем возрасте. По признанию ООН и ЮНЕСКО, чрезвычайно эффективным средством для формирования человека XXI века, является художественное образование или образование в области искусств.

В рамках республиканских мероприятий и Международного конгресса «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России», приуроченного 100-летию образования Якутской АССР и итогам 9-летней реализации в Республике Саха (Якутия) проекта «Музыка для всех», в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II»  с 27  июня по 02 июля 2022 г. прошли проблемные курсы под названиями «Педагогика искусства как основная тенденция развития эстетического воспитания», «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».

Наряду с проблемными курсами повышения квалификации в совершенно новом формате впервые в очной и дистанционной формах проведен открытый интегрированный  Фестиваль «Музыка — Искусство – Технологии -2022».  В Фестивале приняли участие педагоги ОУ, музыкальные руководители ДОУ, учителя ИЗО и технологии, педагоги дополнительного образования, представители учреждений культуры, заинтересованные в создании интегрированной среды, а также представители широкой общественности, разделяющие ценности и идею Фестиваля.

Автором проекта является Дуткина Елизавета Петровна, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ИРОиПК, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Отличник образования РС(Я).  В рамках вышеназванного проекта проведён республиканский смотр-фестиваль «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного и школьного возраста». Смотр был призван расширению музыкального кругозора и развитию творческого потенциала педагогов, где участие приняли       учителя музыки, музыкальные руководители Амгинского, Вилюйского, Горного, Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Алданского,Верхоянского, Верхневилюйского, Вилюйского, Хангаласского, Усть-Алданского, Намского муниципальных районов и ГО «город Якутск».

По итогам конкурса Диплом l степени присужден Конотопенко Ольге Викторовне, музыкальному руководителю МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад » Сказка» Мегино- Кангаласского улуса. Диплома II степени удостоилась Никитина Елена Спиридоновна, музыкальный руководитель МБДОУ » ЦРР детский сад » Мичээр» с. Бетюнцы Амгинского улуса. Дипломом III степени награждена Павлова Надежда Ивановна, музыкальный руководитель МДОБУ » ЦРР детский сад » Весёлые нотки» Вилюйского улуса. Номинацией «Индивидуальная траектория ученика» отмечена Васильева Надежда Алексеевна, учитель музыки МОБУ «Саха гимназия».  Номинация «Инновация в обучении» присвоена Ивановой Тамаре Николаевне, музыкальному руководителю МБОО  «Игидейская СОШ им. Э.К. Пекарского»  Таттинского  улуса.

Кульминационным моментом фестиваля явился Телемост с ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской Академии образования» (г.Москва) по вопросам организации инновационных площадок,   руководителем которых является Красильников Игорь Михайлович, автор 45 опусов музыкальных произведений — оркестровых, камерных, вокальных, хоровых. Его композиторскому почерку свойственно мастерское использование богатейших ресурсов музыкальной выразительности, где музыкальный язык соединяет в себе как новаторские тенденции, так и органичный сплав традиций многовековой истории музыки. Свой опыт и  мастерство продемонстрировали и якутяне: Попов Дмитрий, признанный в нашей республике мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов, игру на «Свирели Смирновой»  транслировала творческая группа педагогов  МБДОУ  «Центр развития ребенка —  детский сад «Чуораанчык» с.Ымыяхтах  МО «Намский улус» во главе с их талантливым  руководителем  Афанасьевой Туйаарой  Николаевной.

Телемост завершился песней, сочиненной во славу Игоря Михайловича Красильникова, давнишнего друга и вдохновителя проекта “Музыка для всех” Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II.

                  

                   

Фото: Отдела по связям с общественностью ИРОиПК
Источник: Дария Санникова, отдел по связям с общественностью ИРОиПК

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