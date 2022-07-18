В Рамках проекта «Музыка для всех» в ИРОиПК прошли проблемные курсы

В чем значение раннего приобщения к культуре и искусству детей и подростков? Человеку, вступающему в мир креативной экономики, во взрослую жизнь, как воздух нужны умение выражать свои творческие намерения, воображение, чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, толерантность — те качества, которые необходимо воспитывать в раннем возрасте. По признанию ООН и ЮНЕСКО, чрезвычайно эффективным средством для формирования человека XXI века, является художественное образование или образование в области искусств.

В рамках республиканских мероприятий и Международного конгресса «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России», приуроченного 100-летию образования Якутской АССР и итогам 9-летней реализации в Республике Саха (Якутия) проекта «Музыка для всех», в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» с 27 июня по 02 июля 2022 г. прошли проблемные курсы под названиями «Педагогика искусства как основная тенденция развития эстетического воспитания», «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».

Наряду с проблемными курсами повышения квалификации в совершенно новом формате впервые в очной и дистанционной формах проведен открытый интегрированный Фестиваль «Музыка — Искусство – Технологии -2022». В Фестивале приняли участие педагоги ОУ, музыкальные руководители ДОУ, учителя ИЗО и технологии, педагоги дополнительного образования, представители учреждений культуры, заинтересованные в создании интегрированной среды, а также представители широкой общественности, разделяющие ценности и идею Фестиваля.

Автором проекта является Дуткина Елизавета Петровна, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ИРОиПК, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Отличник образования РС(Я). В рамках вышеназванного проекта проведён республиканский смотр-фестиваль «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного и школьного возраста». Смотр был призван расширению музыкального кругозора и развитию творческого потенциала педагогов, где участие приняли учителя музыки, музыкальные руководители Амгинского, Вилюйского, Горного, Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Алданского,Верхоянского, Верхневилюйского, Вилюйского, Хангаласского, Усть-Алданского, Намского муниципальных районов и ГО «город Якутск».

По итогам конкурса Диплом l степени присужден Конотопенко Ольге Викторовне, музыкальному руководителю МБДОУ Нижне-Бестяхский детский сад » Сказка» Мегино- Кангаласского улуса. Диплома II степени удостоилась Никитина Елена Спиридоновна, музыкальный руководитель МБДОУ » ЦРР детский сад » Мичээр» с. Бетюнцы Амгинского улуса. Дипломом III степени награждена Павлова Надежда Ивановна, музыкальный руководитель МДОБУ » ЦРР детский сад » Весёлые нотки» Вилюйского улуса. Номинацией «Индивидуальная траектория ученика» отмечена Васильева Надежда Алексеевна, учитель музыки МОБУ «Саха гимназия». Номинация «Инновация в обучении» присвоена Ивановой Тамаре Николаевне, музыкальному руководителю МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. Пекарского» Таттинского улуса.

Кульминационным моментом фестиваля явился Телемост с ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской Академии образования» (г.Москва) по вопросам организации инновационных площадок, руководителем которых является Красильников Игорь Михайлович, автор 45 опусов музыкальных произведений — оркестровых, камерных, вокальных, хоровых. Его композиторскому почерку свойственно мастерское использование богатейших ресурсов музыкальной выразительности, где музыкальный язык соединяет в себе как новаторские тенденции, так и органичный сплав традиций многовековой истории музыки. Свой опыт и мастерство продемонстрировали и якутяне: Попов Дмитрий, признанный в нашей республике мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов, игру на «Свирели Смирновой» транслировала творческая группа педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад «Чуораанчык» с.Ымыяхтах МО «Намский улус» во главе с их талантливым руководителем Афанасьевой Туйаарой Николаевной.

Телемост завершился песней, сочиненной во славу Игоря Михайловича Красильникова, давнишнего друга и вдохновителя проекта “Музыка для всех” Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II.