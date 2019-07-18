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В рамках подготовки регионов к Госсовету Кирилл Бычков поднял проблемы Якутии в минстрое РФ

В текущем  году власти Якутии планируют нарастить темпы жилищного строительства, однако создание необходимой для этого инфраструктуры на территории региона обходится значительно дороже, чем в средней полосе России, и ее отсутствие – главный сдерживающий фактор в развитии данной сферы.

В настоящее время на строительство водо- и газопроводов, прокладку дорог и электросетей необходимо выделить около 10,4 млрд рублей, — именно такие цифры озвучил заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков 15 июля на совещании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке к заседанию Госсовета, посвященному вопросам развития Дальнего Востока.

В настоящее время господдержка на обустройство зон жилой застройки оказывается регионам, где активнее всего ведется жилищное строительство. Однако подобный  подход не позволяет претендовать на бюджетные субсидии практически всем субъектам Дальневосточного федерального округа. По этой же причине — дороговизны инфраструктурных объектов — проекты индивидуальных домов не могут конкурировать с проектами многоквартирных, сообщил Кирилл Бычков участникам совещания.

«Общая потребность в средствах на строительство инженерной инфраструктуры в целях поддержки жилищного строительства в Республике Саха (Якутия) на сегодняшний день составляет порядка 10,4 миллиардов рублей», — подчеркнул зампред якутского правительства.

Бычков также пояснил, что в Якутии около 23 тысяч семей, имеющих трех и более детей, подали заявки на получение земельных участков.

«Получили их чуть более 9 тысяч семей, и из них лишь 1,5 тысячи обеспечены инженерной инфраструктурой. На проведение электричества, дорог, газификацию оставшихся участков необходимо 5,5 миллиарда рублей. В 2019 году в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено только 400 миллионов  рублей», — также акцентировал внимание Минстроя России Кирилл Бычков.

В новом жилье нуждаются и переселенцы из аварийного фонда. «В пяти муниципалитетах с наибольшим объемом аварийного жилищного фонда на реконструкцию и модернизацию инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на строительство и ремонт подъездных путей необходим 1,9 миллиард рублей», — сообщил он.

Ещё 3,4 млрд рублей требуется на строительство сетей водоснабжения и водоотведения при застройке микрорайона на территории бывшей воинской части Якутска.

В рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года Кирилл Бычков предложил рассмотреть вопрос финансирования из федерального бюджета строительства инженерной инфраструктуры земельных участков, предусмотренных для возведения жилья, в том числе и индивидуальных жилых домов, в объеме, как сказано выше, порядка 10,4 миллиардов рублей.

Предложения Кирилла Бычкова встретили понимание федерального ведомства. По встречной  информации, озвученной заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым, Якутия действительно является субъектом, который «неоднократно представлял обоснованные заявки с расчетом потребности в финансировании инфраструктуры» для жилищного строительства, то есть «конструктивным и настойчивым регионом».

15 июля заместитель председателя правительства Якутии по инвестиционно-строительному блоку Кирилл Бычков принял участие в совещании в министерстве строительства и ЖКХ РФ как член рабочей подгруппы «Строительство жилья и формирование комфортной городской среды» рабочей группы по подготовке заседания Государственного совета РФ по вопросу «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

Источник: Секретариат заместителя председателя правительства РС (Я) 
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