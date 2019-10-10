В рамках нацпроекта сдан еще один объект

В Якутии на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершаются работы по дорожному строительству. На днях был введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Кобяй» на 95 км, протяженностью 13,12 км.

Дорожно-строительные работы на 95 км автодороги «Кобяй» выполняла подрядная организация ООО «Дортранс». Данный участок дороги находится близ с. Бясь Кюель в Горном районе. Еще два участка этой же дороги являются переходящими и будут введены уже в 2020 году – это 108 км – р. Тюгюэнэ и строительство мостового перехода через р. Тюгюэнэ.

Все работы на региональных дорогах идут в соответствии со сроками. В конце октября текущего года в эксплуатацию будет сдан еще один объект строительства – автомобильная дорога «Абалах» на участке км 35 – Елечей протяженностью 9,29 км.

Напомним, дорожные работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» производились на 22 объектах. 6 контрактов было заключено на строительство – это участки дорог «Кобяй», «Абалах» и «Алдан» со вводом 31,7 км. На сегодняшний день в целом по всем объектам региональных дорог сдано 7 объектов.