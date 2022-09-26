В рамках Месячника пожарной безопасности проведено порядка 1500 мероприятий

С 1 сентября по 1 октября Главным управлением совместно с органами управления образования и руководителями образовательных организаций проводится Месячник пожарной безопасности. В рамках месячника проводятся уроки по подготовке детей к действиям при пожаре, родительские собрания, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

На сегодняшний день сотрудниками МЧС России проведено порядка 1500 мероприятий, в том числе 413 открытых уроков, 90 родительских собраний, 330 практических тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также 534 консультации с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации установленных требований безопасности. Также, для учащихся организовали 85 экскурсий в рамках Дня открытых дверей в подразделениях пожарной охраны, в ходе которых были отработаны практические навыки по использованию средств индивидуальной зашиты органов дыхания и первичных средств пожаротушения.

«В ходе бесед учащимся рассказывают о соблюдении требований пожарной безопасности, правильности использования средств пожаротушения, напоминают телефоны вызова экстренных служб. Воспитанники подробнее узнают о том, как не допустить возникновения опасных ситуаций, к каким последствиям может привести шалость с огнем, при нарушении правил пожарной безопасности, о необходимых действиях при возникновении пожара», – отметил Александр Гайдей, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я).

Добавим, что мероприятия проводятся в целях привлечения подрастающего поколения к изучению практических навыков безопасного поведения, успешных действий по самоспасению и оказанию помощи окружающим в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.