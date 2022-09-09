В рамках форума «Якутск 4.0.0 Старт» состоялась форсайт-сессия

В рамках форума «Якутск 4.0.0 Старт» 9 сентября в Общественном центре города Якутска состоялась форсайт-сессия «Новые подходы поддержки и развития некоммерческих организаций и активных горожан». Перед участниками выступил глава города Якутска Евгений Григорьев.

В работе форсайт-сессии приняли участие заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов, начальник Департамента по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска Владислав Слепцов, генеральный директор Фонда «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я)» Ольга Вешникова, руководители и представители не коммерческих организаций Якутска, активные горожане.

Модератором форсайт-сессии выступила Президент ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС», эксперт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), эксперт грантовых конкурсов Жанна Котова.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что Якутск — очень образованный город, в нем зарегистрировано почти половина всех НКО, действующих в республике.

«У нас очень активное население, которое всегда вовлечено в повестку, более того зачастую формирует эту повестку не только в рамках республики, но и в стране. 10 лет осталось до 400-летия нашего города – это жизнеутверждающее событие, вокруг которого мы должны сплотиться. Задача всех нас, кто живет в Якутске – максимально достойно встретить 400-летие родного города», — сказал Евгений Григорьев.

Генеральный директор Фонда «Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я)» Ольга Вешникова подчеркнула, что Якутия занимает второе место на Дальнем Востоке по количеству зарегистрированных некоммерческих организаций. В городе Якутске ведут свою деятельность 1114 НКО – это 47% от общего количества зарегистрированных НКО в республике. На сегодня в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 2352 некоммерческих организаций.

«Мы закончили исследование потенциала гражданского общества и местных сообществ. Исследование показало, что на душу населения активность общественности, причем зарегистрированных в органах юстиции, просто колоссальная. 47 процентов -это Клондайк активности, человеческого капитала и инвесторов», — отметила Ольга Вешникова.

С векторами движения НКО других субъектов России участников ознакомила Президент ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС», эксперт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), эксперт грантовых конкурсов Жанна Котова.

В ходе сессии принято решение создать единую цифровую платформу г. Якутска для работы с социально ориентированными НКО и инициативными гражданами.

«Создать отдельную платформу нужно для того, чтобы было единообразие документов, доступность и легкость для осуществления своих проектов. Отчет получателей субсидий, грантов должны видеть все горожане для понимания эффективности, чтобы видеть, как реализовались поддержанные проекты», — резюмировал глава Якутска Евгений Григорьев.

Отметим, форум «Якутск 4.0.0 Старт» проходит в городе Якутске с 8 сентября по 6 тематическим блокам. Мероприятие является стартовой платформой и возможностью объединения инициативных горожан, экспертов, бизнес-сообществ и городских властей для проектирования успешного будущего родного города, являясь продолжением системной работы над налаживанием диалога и партнерства всех участников городского процесса, будет способствовать достижению общих целей городского развития.