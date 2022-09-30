В рамках Декады пожилых людей РКБ №3 проведет Дни открытых дверей

В преддверии Всемирного дня пожилых людей и Декады, приуроченной к празднику, Республиканская клиническая больница №3, отмечающая в октябре этого года 90-летний юбилей, поздравила своих пациентов.

Так, в одном из самых крупных структурных подразделений РКБ №3 – Гериатрическом центре была организована выставка ретро вещей советского периода, где экспонаты были заботливо собраны и предоставлены медицинскими работниками.

В этот день для пациентов Герцентра — пожилых людей, которые приехали на стационарное лечение из разных, в том числе самых отдаленных уголков республики, была проведена фотосессия. Приглашенный профессиональный фотограф запечатлел на память всех желающих на фоне ретро выставки, вызвав тем самым массу положительных эмоций у бабушек и дедушек.

«Было очень волнительно наблюдать за неподдельными эмоциями наших пациентов, восторженно воспринявших буквально каждый экспонат выставки, навеявший самые добрые воспоминания об их детстве, молодости, славных трудовых подвигах и моральных ценностях того времени», — поделилась впечатлениями заведующая Герцентром Светлана Обутова. По ее словам, пожилые люди активно и с удовольствием сфотографировались и очень радовались, узнав, что на днях фотографии распечатают и бесплатно подарят их на память. «Особую благодарность по этому поводу хотим выразить нашей первичной профсоюзной организации во главе с Евдокией Богдашиной, которая взяла на себя все расходы по оплате услуг фотографа и распечатке фотографий пациентов», — отметила Светлана Васильевна.

Праздничную программу дополнили занятия по профилактике когнитивных нарушений и обучение по нейробике, направленной на профилактику деменции. Пациентам раздали памятки с упражнениями для мозга. На следующей неделе в Герцентре также проведут занятия для пожилых людей по профилактике падений с демонстрацией видеороликов, специально изготовленных медработниками больницы для своих пациентов. Наряду с этим, проведут занятия по правильному питанию.

В еще одном крупном структурном подразделении РКБ №3 – Лечебно –реабилитационном центре (ЛРЦ), где проходят медицинскую реабилитацию после инсультов, инфарктов, различных травм и тяжелой коронавирусной пневмонии пациенты из разных улусов республики, вручили памятные подарки пожилым пациентам и организовали соревнования по настольным играм. «Соревнования по настольным играм прошли с большим азартом! Я думаю, нам удалось создать праздничную атмосферу и поднять настроение нашим пациентам!», — отметила врач ЛРЦ Туяра Ощепкова.

В рамках Декады пожилых людей в поликлинике 3, 4, 5 и 6 октября пройдут Дни открытых дверей, когда граждан, прикрепленных к поликлинике, примут врачи – терапевты и врачи узких специальностей. Во время приема РКБ №3 бесплатно подарит пожилым пациентам витаминные комплексы. Как сообщила заведующая поликлиникой РКБ №3 Алена Сергеева, в холле первого этажа по инициативе и силами медработников, была организована полка добра. Кроме того, для жителей социальных спецдомов по ул.Пушкина инструктор ЛФК кабинета медпрофилактики поликлиники РКБ №3 Мария Антонова проведет занятия по лечебной физкультуре и прочтет лекции по активному долголетию с раздачей материалов по правильному питанию и ЗОЖ. Наряду с этим, в поликлинике РКБ №3 проходят диспансеризация, вакцинация против гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии, в том числе среди маломобильных граждан.

Важно отметить, что РКБ №3 является признанным лидером среди медицинских организаций республики по гериатрии, медицинской реабилитации и предиктивной медицине.