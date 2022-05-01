В рамках акции «Добрый огород» собрано около 4000 семян

1 мая из Нижнего Бестяха отправится «Вагон помощи» с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие многие неравнодушные якутяне, в том числе и члены регионального отделения партии «Единая Россия».

Среди другой гуманитарной помощи — хозяйственных товаров, бытовой химии и других необходимых предметов первой необходимости, будут отправлены и семена. Всего собрано в рамках акции» Добрый огород» около 4000 семян, груз, в том числе и письма военнослужащим, упаковали и передали руководителю Регионального исполнительного комитета ЯРО ВПП» Единая Россия» Руслану Платонову, который доставит его в Нижний Бестях.