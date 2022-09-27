В районной больнице Среднеколымского улуса заработает новый томограф

Новый компьютерный томограф поступит в конце октября в Среднеколымскую центральную районную больницу. Об этом сегодня в ходе «Прямой линии» сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы закупаем не только для городских, но и для районных больниц «тяжелую» медицинскую технику, в том числе томографы. В этом году томограф закупаем в Среднеколымскую районную больницу. У нас по контрактам в обязательном порядке предусматривается переобучение персонала для работы на таком технически сложном дорогостоящем оборудовании. Специалистов обязательно переобучат, чтобы население колымских районов могло пользоваться достижениями современной медицины», – сказал Айсен Николаев.

В республиканском Минздраве сообщили, что для работы на новом компьютерном томографе уже прошли обучение врач-рентгенолог и два лаборанта-рентгенолога Среднеколымской ЦРБ.

По программе модернизации первичного звена Нацпроекта «Здравоохранение» в Якутии продолжается закупаться современное медоборудование. В 2022 году для центральных районных больниц Минздравом региона запланировано приобретение 8 рентгеновских диагностических комплексов, двух маммографических аппаратов и передвижного флюорографического аппарата на сумму более 205 млн рублей. Оборудование закупается для Анабарской, Эвено-Бытантайской, Булунской, Усть-Янской, Мирнинской, Хангаласской, Чурапчинской центральных районных больниц и Айхальской городской больницы. В прошлом году компьютерные томографы были поставлены пять районов: Чурапчинский, Горный, Томпонский, Усть-Алданский и Намский районы.