В районе Залога Якутска загорелся автомобиль

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о взрыве автомобиля в Якутске по ул. Чепалова, но МЧС опровергает информацию о взрыве автомобиля. По версии спасателей, происшествие ограничилось пожаром.

В центре Управления МЧС России по Якутии корреспонденту SakhaDay ответили, что в сводке не было взрыва.

– Не было никакого взрыва, там ничего не сверкало, просто горела машина. По нашим сводкам взрыв не проходит. Вызов поступил в 15:21 часов, в 15:37 пожар был ликвидирован. Поврежден моторный отсек на площади 4 кв. метра. Автомобиль был припаркован по адресу Чепалова, дом 37.

Тем не менее, очевидцы сообщают, что в автомобиле произошел подрыв газового баллона, некоторые повреждения получил один автомобиль по соседству.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU