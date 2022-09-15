15.09.2022
14:21
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Якутск

В районе Залога повесили баннер с грамматическими ошибками 🤦‍♂️

«Никто читать не будет» В районе Залога повесили баннер с грамматическими ошибками — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Их сфотографировали горожане и выложили в сеть.

В Якутске в микрорайоне Залог повесили баннер проекта застройки, в котором с первого же слова заметили ошибку в тексте.

«Ьохранение», «основывано», «стостояние», — многое другое. Был ли согласован текст перед размещением — неизвестно.

«Никто читать не будет. А потом вообще его грязью забрыжжет и красота», — пишут в соцсетях.

Фото: anastasiagav
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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