В районе Якутии запретили массовые мунха

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сезонными ОРВИ и гриппом решением оперативного штаба Чурапчинского улуса будут приостановлены массовые мунха. Об этом сообщил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН во время прямого эфира в социальных сетях.



«Село Мырыла это единственный населенный пункт, где на сегодня нет больных Ковид — 19. Главой этого наслега Марией КРОННИКОВОЙ были приняты всесторонние меры по защите населения от опасной инфекции, вплоть до того, что никто в этом наслеге не поехал на весеннюю охоту», — привел в качестве примера хорошей организации работы по противодействию распространению инфекции руководитель района.



Глава улуса также отметил слаженную работу всех структур при организации недопущения распространения инфекции. При этом он заострил внимание руководителей предприятий и учреждений на усиление контроля за заболевшими сотрудниками, мер предосторожностей, ужесточения контроля по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, проведение единого инструктажа по противодействии коронавирусной инфекции.

Магазины, кинотеатры и другие учреждения обязательно должны через каждые два часа проводить санитарную обработку помещений. Кроме того, главам поселений поручено проводить рейды по контролю масочного режима, запретить проведение массовых мероприятий, в организациях и учреждениях требовать регулярно проводить санитарную дезинфекцию.



Андрей Ноговицын настоятельно попросил жителей, чтобы люди не боялись оповещать о том, что они находятся в режиме самоизоляции. Людям в возрасте от 65 лет и находящимся на самоизоляции оперативным штабом будет продолжена работа волонтеров по доставке продуктов и медикаментов. Также необходимо оповещать администрацию поселений о прибытии гостей из других населенных пунктов.



Руководитель отдела Роспотребнадзора в Чурапчинском районе Туйаара КУЗЬМИНА отметила, что большинство заболевших лица старше 65 лет, поэтому им необходимо строго придерживаться режима карантина. Участники прямого эфира призвали к соблюдению необходимых мер предосторожностей в условиях пандемии и соблюдения социальной дистанции.

