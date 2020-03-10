10.03.2020
10:58
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Происшествия

В районе Якутии раскрыто преступление 5-летней давности

Работа по раскрытию преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений работы оперативных подразделений полиции.

В июне 2015 года в полицию обратился житель села Намцы. В своем заявлении мужчина сообщил, что неизвестный, разбив оконное стекло, проник в его частный дом и похитил оттуда новый электрический рубанок.     

По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району Якутии установили подозреваемого — им оказался 20-летний безработный местный житель, которому на момент совершения кражи было 15 лет.

В ходе опроса молодой человек признался в содеянном, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент возобновлено предварительное следствие. Уголовное дело направлено в территориальное подразделение Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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