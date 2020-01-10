В районе Якутии произошло ДТП

9 января 2020 года около 18 часов вечера на ФАД «Вилюй» 786 км. водитель 1972 г.р. управляя транспортным средством Toyota Hiace следуя из Нюрбы в Якутск совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход – мужчина 1978 г.р. с множественными травмами госпитализирован в хирургическое отделение больницы Нюрбы.

Водитель имеет водительский стаж 20 лет. За прошлый год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз.

По проведенным освидетельствованиям на состояние опьянения у водителя, факт употребления спиртных напитков не установлено.

На одежде у пострадавшего отсутствовали световозвращающие элементы.

Со слов водителя следует, что двигался со скоростью 65 км/ч, как только проехал по встречной полосе большегруз «КамАЗ», с левой стороны выскочил мужчина, во избежание наезда нажал на педаль тормоза, но из-за короткого расстояния не смог предотвратить ДТП.

Местом происшествия является ФАД «Вилюй» 786 км. Нюрбинского района, видимость по ходу движения более 200 метров в обоих направлениях, состояние проезжей части удовлетворительное. Покрытие проезжей части грунтовое. Дорожные знаки имеются.

Уважаемые пешеходы! При передвижении в темное время суток и условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы на одежде и сумках. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Самое элементарное правило, который каждый знает еще с детства – перед тем как перейти дорогу посмотреть в обе стороны и убедиться в совей безопасности. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов было бы меньше.