23.09.2019
09:57
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Происшествия
В районе Якутии погиб ребенок
Мальчик 2007 года рождения погиб на стройке девятиэтажного жилого дома в городе Мирном, передает телеканал «Якутия 24».
В СУ СК России по республике сообщили, что тело ребенка было найдено в воскресенье, 22 сентября.
Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти мальчика.
Фото: Из открытых источников.
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