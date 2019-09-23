В районе Якутии погиб ребенок

Мальчик 2007 года рождения погиб на стройке девятиэтажного жилого дома в городе Мирном, передает телеканал «Якутия 24». В СУ СК России по республике сообщили, что тело ребенка было найдено в воскресенье, 22 сентября. Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти мальчика.

Фото: Из открытых источников. http://yk24.ru/index/proisshestviya/rebenok-pogib-na-strojke-devyatietazhnogo-zdaniya-v-mirninskom-rajone-yakutii Источник:

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