08.12.2020
09:43
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Погода

В районе Якутии объявили актированные дни

Занятия частично отменены для учащихся школ Момского района 8 декабря, передает телеканал «Якутия 24».

Температура в районе составляет -48°С. Занятия отменили для учащихся начальных классов.

По информации управления образования района, в селе Чумпу-Кытыл зафиксировали температуру -54°, занятия полностью отменили в Тебюляхской СОШ.

Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/aktirovannyie-dni-obyavili-v-momskom-rajone-yakutii
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