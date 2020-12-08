08.12.2020
09:43
115
Погода
В районе Якутии объявили актированные дни
Занятия частично отменены для учащихся школ Момского района 8 декабря, передает телеканал «Якутия 24».
Температура в районе составляет -48°С. Занятия отменили для учащихся начальных классов.
По информации управления образования района, в селе Чумпу-Кытыл зафиксировали температуру -54°, занятия полностью отменили в Тебюляхской СОШ.
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