В районе Якутии незаконно вырубили лес
Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку исполнения законодательства о лесопользовании.
Установлено, что на территории Вилюйского участкового лесничества в нарушение лесного законодательства в отсутствие разрешительных документов произведена незаконная рубка лесных насаждений породы лиственница.
Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 25 тыс. рублей, что является значительным размером.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере).
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.
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