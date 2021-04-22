В районе Якутии незаконно вырубили лес

Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку исполнения законодательства о лесопользовании.

Установлено, что на территории Вилюйского участкового лесничества в нарушение лесного законодательства в отсутствие разрешительных документов произведена незаконная рубка лесных насаждений породы лиственница.

Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 25 тыс. рублей, что является значительным размером.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.