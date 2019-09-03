03.09.2019
12:15
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Общество

В районе Якутии назначен новый руководитель следственного отдела

Приказом и.о. руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации полковника юстиции Ю.А. КОВЯЗИНА на должность руководителя Верхоянского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) назначен майор юстиции СИВЦЕВ Дмитрий Александрович. 

Ранее Сивцев Д.А. занимал должность заместителя руководителя Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия).  

Фото: http://ykt.sledcom.ru
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.
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