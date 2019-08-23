23.08.2019
09:30
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Общество

В районе Якутии нарушили избирательное законодательство

Прокуратура Анабарского района провела проверку исполнения избирательного законодательства, в ходе которой в деятельности администрации Саскылахского наслега выявлен факт нарушения сроков финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, предусмотренных в ст. 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес главы администрации поселения представление, по результатам рассмотрения которого бюджетные средства переведены на счет избирательной комиссии.

Кроме того, прокурором инициировано привлечение виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 5.21 КоАП РФ — несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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