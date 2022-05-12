12.05.2022
17:04
310

Экология

В районе Владимировки горит лес — телеграм

Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ сообщает: Горит лес в районе Владимировки.

Источник: https://t.me/crimyakutiaru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх