В районе Птицефабрики устраняют прорыв газопровода

Сегодня, 30 марта, в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о прорыве газопровода в районе Птицефабрики. Газовая служба «Сахатранснефтегаз»немедленно выехала на место происшествия.⠀

Как сообщил главный инженер Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Пётр Данилов, АО «РИК Автодор» проводил земляные работы на улице Студенческая по замене водопропускной трубы без ордера на земляные работы. Проект был согласован с «Сахатранснефтегазом» при условии соблюдения требования, что в охранной зоне газопровода высокого давления работы должны производиться вручную с соблюдением всех норм, однако РИК «Автодор» допустил участие техники. Сотрудники РИК «Автодор» при производстве вышли за пределы полосы отвода производства работ, что является грубым нарушением охранной зоны газопровода.⠀

«Сотрудники АДС отключили участок газопровода высокого давления протяжённостью 3,7 км (всего протяжённость газопровода — 13 километров). Вследствие этого под отключение газа попали 7 ГРП, 7 ГРПШ, ряд котельных. Количество отключённых от газа абонентов уточняется. В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Подача газа жилым домам будет произведена незамедлительно после окончания работ. В аварийно-восстановительных работах задействованы 3 единицы экскаваторной техники, 1 компрессор, 10 автомашин и несколько бригад в количестве 23 человек»,- сообщил главный инженер УГРС.⠀

Абонентам настоятельно рекомендуется присутствовать дома и закрыть краны перед газоиспользующим оборудованием. Дальнейшая информация о ходе работ будет опубликована позднее.