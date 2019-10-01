В районе ДСК отключат газ

АО «Сахатранснефтегаз» извещает потребителей, что по причине срочных аварийно-восстановительных работ сегодня, 1 октября, в районе ДСК города Якутска произойдет кратковременное ограничение подачи газа.

Ограничение запланировано с 13:00 по 15:00, оно коснется следующих котельных:

Котельная Медцентра, обслуживающая организация — ООО «Якуттеплогаз»

Котельная ЦОМиД, обслуживающая организация — ООО «Якуттеплогаз»

ГРП-32 «Тубсанаторий»,

ГРП-59 «Алаас»,

ГРП-106 «ДСК Елочка»,

ГРП-56 «Спутник» Сергеляхское шоссе, 5 км,

ГРПШ-92 «Дружба» Сергеляхское шоссе, 8 км (8 жилых домов),

ГРПШ-100 «ДСК-Елочка» закольцован по н/д,

ГРПШ -64 «Николаев» Сергеляхское шоссе, 4 км (14 жилых домов),

ГРПШ-101 «Никифоров» Сергеляхское шоссе, 5 км (15 жилых домов).

Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным со срочным характером работ. По возможности необходимо перейти на альтернативные источники обогрева помещений. Чтобы мероприятия по повторному подключению газа прошли быстрее, рекомендуем жителей указанного района находиться дома в момент возобновления подачи газа.