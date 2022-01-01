В районе АГАТУ отловили 8 собак

1 января Евгений Григорьев провел заседание оперативного штаба по отлову собак.

Информацию об отлове доложил начальника Управления ГОиЧС Николай Егоров.

По данным оперативного штаба города Якутска за последние сутки силами работников Окружной администрации и Службы спасения Якутии на территории АГАТУ отловлены 8 собак. Накануне были пойманы 2 особи, сегодня еще 6 животных. Отловленных собак проверят на наличие вирусных заболеваний.

Несмотря на праздничные дни, отлов собак в городе Якутске продолжается. Сегодня сформировано 9 групп в количестве 42 человек, задействовано 10 единиц техники, также в округах силами Управ устанавливаются ловушки.