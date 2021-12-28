В районе АГАТУ ловят безнадзорных собак

В связи с очередным нападением стаи собак в районе на АГАТУ, две бригады отлова работают на территории. Видео за 27 декабря разместил в соцсетях Якутский пункт передержки безнадзорных животных, отлов происходил в темное время суток. По информации ППБЖ, удалось отловить 2 собак. С той ли стаи эти собаки, сказать не возможно. Работа продолжается в усиленном режиме. Всего с 29 ноября на территории АГАТУ отловлена 21 собака. Стая уменьшилась, но проблема остаётся. Ежедневно в этот район выезжает бригада.

Напоминаем, что вчера в якутских соцсетях распространилось видео с нападением стаи агрессивных собак на ребенка в районе АГАТУ.