28.12.2021
12:44
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Якутск
В районе АГАТУ ловят безнадзорных собак
В связи с очередным нападением стаи собак в районе на АГАТУ, две бригады отлова работают на территории. Видео за 27 декабря разместил в соцсетях Якутский пункт передержки безнадзорных животных, отлов происходил в темное время суток. По информации ППБЖ, удалось отловить 2 собак. С той ли стаи эти собаки, сказать не возможно. Работа продолжается в усиленном режиме. Всего с 29 ноября на территории АГАТУ отловлена 21 собака. Стая уменьшилась, но проблема остаётся. Ежедневно в этот район выезжает бригада.
Напоминаем, что вчера в якутских соцсетях распространилось видео с нападением стаи агрессивных собак на ребенка в районе АГАТУ.
Фото: ППБЖ
Источник: ППБЖ
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