В районах Якутии в честь Года Матери стартовал массовый флешмоб

Момский улус запустил флешмоб «Мама», посвящённый Году Матери и Дню защиты детей.

Из Момского улуса вышли с общественной инициативой – в честь Года Матери, проводимого в Якутии по инициативе главы республики Айсена Николаева, исполнить в День защиты детей песни о мамах.

Участники флешмоба исполнили песни «Ийэҕэ махтал» на слова Тихона Черемкина-Толомона и музыку Степана Васильева и «Мама – первое слово» на слова Юрия Энтина и музыку Буржоа Жерара.

Акцию поддержали в наслегах и городах республики. Так, в Жатае в акции приняли участие около 80 исполнителей, песня «Мама – первое слово» прозвучала на сцене ДК «Маяк». В селе Шея Сунтарского улуса песню «Ийэҕэ махтал» исполнили воспитатели детского сада «Радуга». В Усть-Майском улусе в флешмобе «Мама» приняли участие работники культуры.

На всех площадках проведения акции царил дух творчества, доброты и благодарности матерям.

Видео исполнения песни «Ийэҕэ махтал» в Момском улусе можно посмотреть здесь.