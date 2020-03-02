В районах Якутии ожидается сильный ветер

Синоптики прогнозируют усиление ветра в Булунском и Анабарском районах республики в понедельник, 2 марта, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС. «2 марта в Анабарском и Булунском районах юго-западный ветер, на побережье Анабарского района порывы до 15-20 м/с, в Булунском районе ночью до 24-29 м/с, днем до 30-35 м/с», – говорится в сообщении.

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