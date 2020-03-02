02.03.2020
10:57
168

Погода

В районах Якутии ожидается сильный ветер

Синоптики прогнозируют усиление ветра в Булунском и Анабарском районах республики в понедельник, 2 марта, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.

«2 марта в Анабарском и Булунском районах юго-западный ветер, на побережье Анабарского района порывы до 15-20 м/с, в Булунском районе ночью до 24-29 м/с, днем до 30-35 м/с», – говорится в сообщении.

Фото: sakhalife.ru
Источник: https://yk24.ru/index/priroda/usilenie-vetra-ozhidaetsya-v-bulunskom-i-anabarskom-rajonax-yakutii
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх