02.03.2020
10:57
168
Погода
В районах Якутии ожидается сильный ветер
Синоптики прогнозируют усиление ветра в Булунском и Анабарском районах республики в понедельник, 2 марта, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ЯУГМС.
«2 марта в Анабарском и Булунском районах юго-западный ветер, на побережье Анабарского района порывы до 15-20 м/с, в Булунском районе ночью до 24-29 м/с, днем до 30-35 м/с», – говорится в сообщении.
Фото: sakhalife.ru
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