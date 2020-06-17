В районах республики – прирост больных с COVID-19

За последние сутки в Якутии выявлен 91 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный результат за последние три недели. Об этом сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Из 91 нового случая 70 зарегистрировано в Якутске, по 4 случая – в Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах, а также единичные случаи в ряде районов.

«Если по Якутску количество новых случаев стабильно составляет 60-70, то в районах республики наблюдается прирост», – отметил Айсен Николаев.

Продолжается работа с оперативными штабами районов. По словам главы республики, меры, принимаемые на местах, являются достаточными и в скором времени должны привести к положительным результатам.

Глава республики также сообщил, что на территории села Салбанцы Намского района болезнь локализована. Так, за последние 10 дней не зафиксировано ни одного нового случая. Сегодня режим карантина, который действует в селе с 21 мая, будет снят.

Также глава региона сообщил, что около 65 % от общего количества заболевших в республике – полностью выздоровело.

«Это хороший показатель, за сутки из стационаров выписались 133 человека», – отметил Айсен Николаев.

Айсен Николаев призвал жителей республики не забывать про соблюдение профилактических мер – не только в отношении постоянного ношения маски в общественных местах, но других важных мер, таких, как практика гигиены рук.