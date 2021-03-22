22.03.2021
15:00
98
Экология
В районах падения ракеты-носителя проводятся предпусковые облеты
В связи с предстоящим пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный», в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя в Кобяйском улусе и Алданском районе продолжаются предпусковые подготовительные работы. В связи с погодными условиями, предпусковой облет РП 875 (Кобяйский улус), запланированный на 20 марта, будет проводиться только сегодня. В РП 873 (Алданский район) предпусковой облет начнется с 23 марта.
Так, сегодня в РП 875 на вертолете «Дельта-К» вылетела группа из представителей Минэкологии Якутии, Госкорпорации «Роскосмос» и ФГБУ ЦАС «Хабаровский». В рамках облета будет произведен отбор проб природных сред (почвы и снега) с мониторинговых точек, измерение радиационного фона.
Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
#В районах падения ракеты-носителя проводятся предпусковые облеты#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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