В районах падения ракеты-носителя проводятся предпусковые облеты

В связи с предстоящим пуском ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный», в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя в Кобяйском улусе и Алданском районе продолжаются предпусковые подготовительные работы. В связи с погодными условиями, предпусковой облет РП 875 (Кобяйский улус), запланированный на 20 марта, будет проводиться только сегодня. В РП 873 (Алданский район) предпусковой облет начнется с 23 марта.

Так, сегодня в РП 875 на вертолете «Дельта-К» вылетела группа из представителей Минэкологии Якутии, Госкорпорации «Роскосмос» и ФГБУ ЦАС «Хабаровский». В рамках облета будет произведен отбор проб природных сред (почвы и снега) с мониторинговых точек, измерение радиационного фона.