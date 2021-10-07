В радиопередаче «Диалог с властью» расскажут о программе «Дальневосточный гектар»

В пятницу, 8 октября в 13 час. 05 мин., в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне 107,1 FM в передаче «Диалог с властью» примет участие исполняющая обязанности заместителя руководителя Департамента по земельной политике Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Любовь Николаевна Слепцова.

Участник радиоэфира расскажет об особенностях реализации программы «Дальневосточный гектар» в Якутии. Радиослушатели узнают о видах использования выделенных земельных участков, о том, какие обязанности возлагаются на граждан после заключения договора безвозмездного пользования земельным участком. В ходе радиоэфира будет затронута тема о мерах государственной поддержки пользователям «Дальневосточного гектара». Будут даны ответы на вопросы, связанные с подачей деклараций об использовании участков, освоении дальневосточного гектара. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы о реализации программы «Дальневосточный гектар» радиослушатели могут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после завершения передачи.