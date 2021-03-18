18.03.2021
20:43
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Экономика

В радиопередаче «Диалог с властью» расскажут о госпрограммах по обеспечению жильем

В пятницу, 19 марта в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1   в передаче «Диалог с властью» примет участие и.о.  руководителя Департамента анализа и реализации государственных программ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) Динара Михайловна  Уарова.

Динара Уарова расскажет радиослушателям о реализации государственных программ по улучшению жилищных условий жителей республики. Будут даны ответы на вопросы, связанные с получением субсидий на приобретение жилья, кто может претендовать на государственную поддержку. Проинформирует об обеспечении жильем инвалидов, также о жилищных субсидиях выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных местностей. В центре внимания —  дальневосточная и льготная ипотека. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы   из первых уст в формате  прямого эфира. Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66.  Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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