В радиопередаче «Диалог с властью» расскажут о госпрограммах по обеспечению жильем

В пятницу, 19 марта в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие и.о. руководителя Департамента анализа и реализации государственных программ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) Динара Михайловна Уарова.

Динара Уарова расскажет радиослушателям о реализации государственных программ по улучшению жилищных условий жителей республики. Будут даны ответы на вопросы, связанные с получением субсидий на приобретение жилья, кто может претендовать на государственную поддержку. Проинформирует об обеспечении жильем инвалидов, также о жилищных субсидиях выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных местностей. В центре внимания — дальневосточная и льготная ипотека. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира. Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.