В радиоэфире «Диалог с властью» обсудят вопросы охраны объектов культурного наследия

В пятницу, 14 января в 13 час. 05 мин. в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне 107,1 FM в передаче «Диалог с властью» примет участие руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия Николай Афанасьевич Макаров.

Участник радиоэфира расскажет о планах работы на 2022 год, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России​. Будут даны ответы на вопросы, касающиеся сохранения объектов культурного наследия в части их использования, популяризации и содержания в муниципальных образованиях республики.

Николай Макаров проинформирует слушателей радиоэфира о реализации уникального проекта «Сохраним памятники», о том, какие объекты будут восстановлены в рамках 100-летия ЯАССР.

На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира. Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участникам после радиопрограммы.