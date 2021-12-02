В работе XI съезда НКО России участвуют члены ОП Якутии

Представители органов власти, некоммерческих организаций и социальных предприятий Республики Саха (Якутия) принимают участие в работе XI Съезда некоммерческих организаций России, который проходит в Москве. В составе делегации члены Общественной палаты Якутии Алена Кычкина, Надежда Львова и специалист аппарата Раиса Контоева. Мероприятие проходит на исторической площадке — в Центральном доме культуры железнодорожников.

В программе съезда пленарные сессии, экспресс-презентации региональных практик, биржа субконтрактов, семинары-практикумы, дискуссионные площадки – более 15 разноформатных мероприятий. Во второй день работы участники съезда сформируют тезисы для совершенствования законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций, в том числе связанных с созданием федеральной и региональных стратегий и программ развития НКО, новых необходимых регламентов в сфере предоставления финансовой, имущественной и информационной поддержки в регионах РФ.

Интервью Надежды ЛЬВОВОЙ для центральных СМИ

Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор АНО «Центр по работе с волонтерами РС(Я)» Алена Кычкина и председатель Общественного совета Сунтарского улуса, индивидуальный предприниматель Надежда Львова принимают участие в насыщенной программе XI Съезда некоммерческих организаций России.

Алена КЫЧКИНА беседует с министром труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адаром СУМИНЫМ

Участников обучают поиску партнеров и инвесторов для реализации социально значимых проектов, проработке механизмов привлечения финансирования к осуществлению своих проектов, работе биржи субконтрактов.